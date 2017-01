Bolsa abre em terreno negativo, com BCP a liderar perdas

A Bolsa voltou a abrir esta quarta-feira em tererno negativo, com o título do BCP a cair 3,5%. A maioria das cotadas, como a Pharol, a NOS e a EDP também estão a cair

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o PSI20, o índice de referência, a 0,12%, para os 4.612,50 pontos.

A liderar a perda voltou a estar o BCP, que abrir a descer 3,5% para os 0,89 euros. Na terça-feira o titulo do maior banco privado português atingiu um mínimo histórico de 0,87 euros. Um ajustamento ao anúncio de um aumento de capital do banco de 1,3 mil milhões de euros.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em queda, com o índice PSI20 a desvalorizar 1,26% para 4.618,21 pontos, com os títulos do BCP a registarem perdas de quase 12%.

Entre as 18 cotadas que integram o índice de referência da praça portuguesa, 12 recuaram e oito valorizaram.

Entre as quedas estão a Pharol a cair 2,24%, a NOS (1,14%), a EDP 1,06% a REN, 1,04, Galp Energia a perder 0,14% e a Jerónimo Martins com uma queda de 0,25%.

As maiores subidas verificaram-se na Semapa a subir 1,17%