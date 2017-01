Estado vai emitir entre €14 e €16 mil milhões de obrigações em 2017

Necessidades líquidas de financiamento do Estado ascendem a €12,4 mil milhões este ano. Este valor inclui recapitalização da CGD cujo montante já está assegurado.

O Estado tem necessidades liquidas de financiamento de €12,4 mil milhões este ano, revelou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) em comunicado. Este montante, refere o IGCP, "inclui €2,7 mil milhões de fundos associados à recapitalização da CGD, que já se encontra financiados" uma vez que, embora seja uma operação que se concretizará este ano, está já assegurada pela almofada de liquidez.

O grosso do financiamento do Estado este ano passa pela colocação de Obrigações do Tesouro. O IGCP pretende realizar emissões brutas de obrigações entre €14 mil milhões e €16 mil milhões. Estas colocações serão feitas "combinando sindicatos e leilões, assegurando emissões mensais".

"Na Estratégia de Financiamento para 2017 o IGCP também antecipa uma contribuição positiva de 1,5 mil milhões de euros de produtos de retalho", refere o comunicado. Já os Bilhetes do Tesouro deverão ter impacto nulo em termos de financiamento, o que significa que serão colocados títulos de valor equivalente aos que chegarem à maturidade.