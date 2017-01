“No mundo dos robôs, há espaço para os humanos”

Até 2020, diz o Fórum Económico Mundial (FEM), vamos perder 5 milhões de empregos para a tecnologia. Mas há quem defenda que a tecnologia vai criar mais serviços, mais saúde, mais tempo. Prefere a visão mais otimista?

Os humanos são muito inteligentes. Não foi assim há tanto tempo que as pessoas acordavam e iam trabalhar para o campo. A Humanidade sempre soube reinventar-se. Naturalmente que a automação das atividades humanas colocará muitas dificuldades, sociais e económicas. Será um período de transição difícil: quando os automóveis forem todos automatizados, muitos motoristas vão ficar, de facto, sem emprego. Quando os filhos destas pessoas estiverem à procura de trabalho, a profissão de motorista já não existe.

O estudo do FEM diz que 65% das crianças que estão hoje a entrar para a escola terão profissões que ainda não existem...

Vai haver trabalho, mas pode é não ser das 9 às 18 horas. Vai ser uma economia de talento: uma pessoa sabe falar xis línguas, tem um curso de matemática, arranja canos e faz croché. O perfil dessa pessoa vai estar disponível para todos e, quando eu precisar de um tradutor ou de alguém que me faça uma manta, só tenho de a contactar. Isso já acontece, com a Uber e todas essas aplicações que nos encontram canalizadores e empregadas de limpeza, mas vai ser a regra. O trabalho passará a ser algo mais fluído, um intercâmbio de atividades. E, ao mesmo tempo, os homens coexistirão com a IA. Os robôs farão os trabalhos mais rotineiros e as pessoas estarão libertas para a criatividade.

