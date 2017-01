Super Pop e Feno de Portugal vendidas à italiana Sodalis

Explorer Investments vende 100% da BrandCare, empresa que inclui as marcas Super Pop, Feno de Portugal, Javisol, Cristasol, Xanpa e Tacto

O acordo de venda da BrandCare, empresa do universo Explorer de produtos de higiene pessoal e do lar, foi assinado esta quinta-feira, o que implica a integração gradual das marcas portuguesas e espanholas no grupo italiano Sodalis. Super Pop e Feno de Portugal são duas das marcas integradas no negócio, cujo valor não foi revelado.

Para David Calem Ferreira, sócio da Explorer, citado em comunicado, "a alienação da BrandCare à Sodalis é um grande feito para a Explorer Investments e para a equipa envolvida desde 2013 nesta história de sucesso. Estamos satisfeitos por este negócio passar agora a ser parte para da Sodalis, uma empresa familiar líder nos segmentos do cuidado pessoal e higiene doméstica".

Três anos após a compra, a Explorer Investments concluiu a alienação de 100% do capital BrandCare SA, empresa com sede em Portugal e dona das marcas Super Pop (detergente), Feno de Portugal (sabonetes) e Javisol (lixívias) em Portugal, e Cristasol, Xanpa e Tacto em Espanha.

A BrandCare adquiriu, em 2013, várias marcas à Colgate-Palmolive, entre as quais o detergente Super Pop, às quais somou em 2015, as marcas Mistolin, Fascinante e Starlim. De acordo com o comunicado, a BrandCare "tem várias marcas em posições de liderança ou vice-liderança de mercado ibérico de bens de grande consumo, sendo a líder no mercado de desengordurantes em Portugal".

“Com esta aquisição, temos agora subsidiárias em Espanha, França, Portugal e Rússia e planeamos expandir ainda mais a nossa presença geográfica. Com a BrandCare, adicionamos ao nosso portefólio algumas marcas icónicas em Portugal e Espanha e recebemos uma forte equipa de gestão ao nosso grupo”, explicou Fabio Granata, fundador e CEO da Sodalis.

Com 25 anos de existência, o grupo italiano Sodalis é dono das marcas como Lycia, Mantovani, Biopoint, L’Arbre Vert, Wash&Go, Leocrema, entre outras. "A BrandCare é mais um passo importante no nosso desenvolvimento estratégico", segundo Fabio Granata, fundador e CEO da Sodalis, citado no comunicado.

"Com esta aquisição, temos agora subsidiárias em Espanha, França, Portugal e Rússia e planeamos expandir ainda mais a nossa presença geográfica. Com a BrandCare, adicionamos ao nosso portefólio algumas marcas icónicas em Portugal e Espanha e recebemos uma forte equipa de gestão ao nosso grupo".