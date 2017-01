Marca Ronaldo vale €102 milhões

Cristiano Ronaldo é o futebolista mais valioso do mundo enquanto marca, de acordo com um estudo que contabiliza variáveis como a reputação, popularidade, notoriedade e potencial mediático.

No total, o jogador do Real Madrid tem um valor potencial de 102 milhões de euros, mais 77,5 milhões de euros do que em 2011, o primeiro ano em que esta análise foi feita. O estudo, desenvolvido pelo Gabinete de Estudos de Marketing para Desporto do IPAM, analisa a visibilidade, perfil e valor comercial da marca CR7. O objetivo é compreender o impacto do negócio do futebol de alta competição nos mercados e, concretamente, medir o retorno comercial da marca Cristiano Ronaldo.

O estudo do IPAM é desenvolvido com base na metodologia científica Sports Reputation Index, que avalia a reputação, popularidade e notoriedade de um atleta com base em seis dimensões (Receitas, Media, Web, Palmarés, Social e Impacto) e 28 variáveis. De acordo com esta métrica, Cristiano Ronaldo é o futebolista com maior notoriedade, nacional e internacional, atingindo 94 pontos numa escala de 0 a 100.

Analisando o indicador Receitas, que avalia os salários dos futebolistas e os valores auferidos por contratos relacionados com direitos de imagem, Cristiano Ronaldo atinge um valor de 100 pontos, o que revela a altíssima capacidade do futebolista em gerar receitas. De acordo com a revista Forbes, Cristiano Ronaldo foi considerado o atleta com maiores rendimentos no mundo em 2016.

No indicador Media, onde se incluem a imprensa, televisão e rádio, o jogador atinge os 91 pontos que confiram a elevada exposição mediática em meios de comunicação social de todo o mundo. Já no indicador Web, Cristiano Ronaldo atinge a perfeição alcançando os 100 pontos, demonstrando que o jogador tem uma exposição significativa nas principais referências na Internet, transformando-o no futebolista com a maior visibilidade mundial.

No Facebook, o português apresenta 118 milhões de fans, no Google gera 56 milhões de referências, no Twitter tem 49 milhões de seguidores, no Instagram tem 85 milhões de seguidores e no Youtube são apresentados 10 milhões de vídeos sobre o futebolista português.

Relativamente ao Palmarés, indicador que avalia o sucesso desportivo combinando conquista de troféus, número de jogos e percentagens de vitórias, o jogador português distingue-se com um valor de 87 pontos. No indicador Social, que avalia o impacto na sociedade, nomeadamente na comunidade científica, índices de celebridades e prémios e distinções obtidas, Cristiano Ronaldo atinge os 98 pontos, o que demonstra uma forte projeção social ultrapassando o domínio desportivo.

A personalidade e o estilo de vida de Cristiano Ronaldo alimentam, em permanência, a sua visibilidade para além do futebol. Analisando o impacto, indicador que avalia a carreira e a projeção dos clubes e seleções onde joga e o seu percurso atual, verifica-se que Cristiano Ronaldo atinge os 92 pontos.