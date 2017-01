Já há uma app que alerta para os tweets de Trump

Sempre que o presidente eleito dos Estados Unidos da América fala sobre empresas cotadas, os investidores são informados de imediato

A aplicação financeira "Trigger" lançou esta semana uma nova funcionalidade, o “Trump Triggers!”, que alerta os investidores cada vez que o futuro presidente dos Estados Unidos faz uma publicação no Twitter sobre uma empresa cotada.

Desde as eleições, Donald Trump foi sempre muito ativo na rede social Twitter mas ninguém esperava que as suas publicações sobre preços e contratos com empresas cotadas pudessem vir a ter o impacto que têm na bolsa podendo “erradicar biliões de dólares de grandes empresas”, conforme explica a equipa da aplicação "Trigger" no seu blogue.

A empresa que detém a aplicação Trigger explica ainda que o “tweet risk” é já um "termo familiar entre os investidores profissionais e os hedge funds de Wall Street que têm traders e algoritmos que seguem as variações da bolsa consoante as publicações de Trump mas, como os investidores particulares não têm as mesmas ferramentas decidiram lançar esta aplicação para os ajudar a capturar movimentos ou gerir os ativos com base nas reações da bolsa” aos tweets do presidente eleito".