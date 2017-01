Bolsas europeias em queda

Investidores à espera de conhecer a taxa de desemprego de dezembro nos Estados Unidos

As bolsas europeias seguem hoje negativas, com os investidores à espera de conhecer a taxa de desemprego de dezembro dos Estados Unidos, no mesmo dia em que é revelada a balança comercial norte-americana de novembro.

Cerca das 8h35 em Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, seguia a recuar 0,32%, negociando nos 3.321,30 pontos.

As principais bolsas europeias seguiam a negociar entre as perdas de 0,47% de Paris e as de 0,21% de Frankfurt e Madrid, que seguia inalterado. Lisboa seguia alinhada com as congéneres europeias e estava a recuar 0,39% para 4.702,96 pontos.

No mercado de divisas, o euro baixou também hoje para os 1,0579 dólares, face aos 1,0602 dólares da sessão de ontem, quinta-feira, enquanto no mercado de matérias-primas, o barril de crude Brent para entrega em março abriu em baixa nos 56,73 dólares, uma queda de 0,28% face ao último fecho.