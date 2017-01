Preço das casas em Portugal subiu 7,5%

No último trimestre de 2016, o maior aumento do preço das casas - por distritos - foi em Lisboa (11,8%), seguindo-se Porto (6,5%) e Évora (6,2%). Já a maior descida foi registada em Coimbra (-7,7%)

O preço das casas em Portugal aumentou 7,5% no quarto trimestre de 2016, em relação ao terceiro trimestre, com exceção das regiões do Alentejo, do Centro e da Madeira, segundo dados da plataforma imobiliária Idealista hoje divulgados.

“Com esta subida, o preço da habitação situa-se nos 1.351 euros por metro quadrado”, revelou o índice de preços da plataforma Idealista.

No quarto trimestre de 2016, face ao trimestre anterior, a região de Lisboa verificou uma subida de 12,1% no valor a pagar pelas casas, com o preço a rondar os 1.779 euros por metro quadrado, pelo que “continua a ser a região mais cara” do país.

Depois de Lisboa, o Norte é a segunda região a registar uma maior subida do preço das casas, com um aumento de 5,3%, onde a habitação custa mil euros por metro quadrado.

De acordo com o índice de preços, o valor a pagar pelas casas também subiu na região do Algarve, onde o preço se situa nos 1.457 euros por metro quadrado, depois de uma valorização de 3,2%, continuando a ser a segunda região mais cara para comprar habitação em Portugal.

“Excluindo o Alentejo, o Centro e a Madeira, todas as regiões viram os preços aumentarem”, sublinhou a plataforma Idealista, referindo que, “no Centro, os proprietários pedem menos 4,1% pelas casas em relação ao terceiro trimestre de 2016, no Alentejo menos 3,3% e na Madeira a descida é de 0,5%”.

Apesar da descida do preço das casas, a Madeira continua a ocupar a terceira posição da tabela das regiões mais caras para adquirir habitação em Portugal, com o valor a situar-se nos 1.097 euros por metro quadrado, seguida do Alentejo, onde o preço a pagar é de 1.029 euros por metro quadrado.

O valor mais baixo a pagar pelas casas encontra-se na região Centro, em que o preço por metro quadrado se situa nos 890 euros.

Por distritos, o maior aumento do preço das casas foi em Lisboa (11,8%), seguindo-se Porto (6,5%) e Évora (6,2%). Já a maior descida foi registada em Coimbra (-7,7%), seguida por Aveiro (-2%) e Guarda (-1,7%), indicou a plataforma imobiliária.

No quarto trimestre de 2016, o ranking dos distritos mais caros foi liderado por Lisboa, seguida por Faro e Madeira, enquanto Bragança, Guarda e Castelo Branco foram os distritos com os preços mais reduzidos.

Quanto às capitais de distrito, o aumento do preço das casas registou-se em 14 cidades, mas a subida mais acentuada foi registada em Lisboa (9,7%), seguida pelo Porto (8,5%) e Évora (6,8%). Por outro lado, Coimbra assistiu a uma descida dos preços (-5,9%), assim como Aveiro e Beja (-3,1% em ambos).

“Lisboa continua a ser a capital de distrito onde é mais caro comprar, custando 3.231 euros por metro quadrado”, frisou o índice de preço, afirmando que, de seguida, encontram-se o Porto e Funchal.

Os dados da plataforma Idealista indicam ainda as capitais de distrito mais económicas para comprar casa são Bragança (633 euros por metro quadrado), Braga (672 euros por metro quadrado) e Guarda (698 euros por metro quadrado).

Segundo a plataforma imobiliária Idealista - usada em Portugal para comprar, vender ou arrendar -, este índice de preços imobiliários analisou “53.063 anúncios que estão ou já estiveram anunciados na base de dados do Idealista, entre 23 de outubro e 23 de dezembro de 2016”.