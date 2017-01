Juros da dívida a 10 anos em novo máximo de 11 meses. Barreira dos 4% ultrapassada

Os juros das Obrigações do Tesouro no prazo de referência já subiram para 4,004% ao final da sessão da manhã desta quinta-feira, segundo dados da Bloomberg. O máximo dos últimos 12 meses registou-se a 11 de fevereiro do ano passado com as taxas a fecharam acima de 4,1%

As yields das Obrigações do Tesouro a 10 anos no mercado secundário da dívida já galgaram a barreira dos 4% ao final da sessão da manhã desta quinta-feira, segundo dados da Bloomberg. Registaram 4,004%, um máximo de 11 meses, depois das taxas terem fechado acima de 4,1% a 11 de fevereiro de 2016.

O movimento altista é geral à zona euro, com os títulos alemães naquele prazo, que servem de referência, a subirem para perto de 0,3%.

Os analistas apontam para um efeito altista global em toda a zona euro, provocado pela subida de expetativas inflacionistas, depois de conhecidas, esta semana, as estimativas rápidas para a inflação em dezembro na zona euro (1,1%) e na Alemanha (1,7%).

Esta alteração de expetativas gerou entre os investidores na dívida a perceção de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá descontinuar a política monetária expansionista antes de 2018. O que significaria iniciar, ainda em 2017, um processo de “normalização” das taxas de juro que estão em zero por cento, tornando o dinheiro muito mais caro para os bancos da zona euro, e descontinuar a política de aquisição de dívida pública no mercado secundário antes do final programado para dezembro deste ano.

A pressão sobre o BCE vinda da Alemanha subiu de tom esta semana visando a próxima reunião da equipa de Mario Draghi já no dia 19. Clemens Fuest, o presidente do influente instituto económico alemão Ifo, sugeriu que o BCE inicie a descontinuação do programa de compra de ativos já na reunião de 9 de março. Uma ronda por economistas germânicos, realizada, esta semana, pelo jornal Bild, apontava para um consenso de que o BCE tem de aumentar as taxas de juro de referência e acabar com a política expansionista.

Uma descontinuação antecipada do verdadeiro ‘resgate’ que o BCE tem realizado, desde março de 2015, aos periféricos do euro, comprando até 1/3 a dívida publica, poderá ser um terramoto, para mais num ano carregado de momentos políticos críticos na zona euro. Portugal e Itália, dois periféricos com crescimento abaixo da média da zona euro, sobreendividamento e crise bancária, estariam na primeira zona de impacto.

Nos primeiros leilões de dívida do ano em Espanha e França realizados esta quinta-feira de manhã, os Tesouros pagaram taxas de remuneração mais elevadas do que em emissões anteriores similares no ano passado. Em Madrid, a 5 anos, o Tesouro espanhol pagou 0,271% versus 0,207% na emissão anterior; a 10 anos, pagou 1,45%, acima de 1,42% anteriormente; a 30 anos, pagou 2,76%, mais do que os 2,569% na operação do ano passado. Em Paris, a Agência francesa do Tesouro pagou agora 0,78% em vez de 0,46% anteriormente a 10 anos e 1,76% versus 1,01% a 30 anos.