Energia eólica bateu recorde dia 2 de janeiro

A produção de energia eólica registou um máximo histórico no dia 2 de janeiro de 2017, tendo atingido um valor máximo instantâneo de 4532 megawatts (MW), o equivalente a 58% do pico de consumo naquele dia.

Os dados, apurados pela REN - Redes Energéticas Nacionais, comparam com o anterior máximo de 4453 MW, registado em 21 de novembro do ano passado.

No mesma data, e ainda segundo a REN, a produção acumulada do dia no que respeita a energia eólica também superou o anterior record, tendo atingido os 96,7 gigawatts hora (GWh), mais 0,8 GWh do que o anterior máximo registado a 30 de janeiro de 2015.

"Ao longo dos últimos anos, as energias renováveis têm vindo a ganhar cada vez mais peso na composição do balanço energético, tendo a energia eólica contribuído com 12188 GWh para o sistema em 2016, o que representa 22% do consumo total", sublinham os responsáveis da REN.

No segundo dia do ano, registou-se ainda um máximo de exportação de energia elétrica atingindo os 3646 MW, mais 117 MW do que o anterior máximo de 15 de fevereiro.