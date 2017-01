Juros da dívida quase nos 4%

Os juros da dívida portuguesa a 10 anos subiram esta tarde aos 3,935%, pelas 15 horas, atingindo máximo de quase um ano

Os juros da dívida portuguesa a 10 anos rondaram esta tarde os 4% (3,935%) pelas 15 horas, tendo fechado a sessão ligeiramente abaixo, nos 3,899%, de acordo com a agência noticiosa Investing.com.

O valor mais elevado registado hoje esteve muito próximo dos 4% atingidos em fevereiro de 2016 e poderá ter sido uma reação dos mercados aos dados do aumento da inflação na zona euro divulgados esta manhã, associado ainda à subida do preço do petróleo nos mercados internacionais, segundo alguns analistas citados pela agência Reuters.

Os preços do petróleo atingiram hoje máximos de ano e meio, com a esperança que o acordo para cortar a produção, firmado entre membros da OPEP e não-OPEP, seja eficaz no objectivo de reduzir a sobreprodução global.