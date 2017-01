Euronext oferece 510 milhões de euros para comprar Clearnet

A Euronext fez uma oferta para comprar a Clearnet à London Stock Exchange por 510 milhões de euros. A conclusão do negócio fica dependente da concretização da fusão entre a London Stock Exchange e a Deutsche Börse, que está sob análise da Comissão Europeia e dos reguladores.

A Euronext, gestora e operadora de bolsas na Europa, fez "uma oferta irrevogável" para aquirir a LCH.Clearnet por um valor estimado de 510 milhões de euros.

A operadora de bolsas europeia já estava em negociações exclusivas com a London Stock Exchange para a eventual compra da Clearnet.

A conclusão da compra fica dependente da conclusão da fusão da London Stock Exchange e a Deutsche Börse que está ainda a ser analisada pela Comissão Europeia e reguladores, explica a Euronext em comunicado divulgado esta terça-feira.

A operação será financiada com dívida e dinheiro, ficando a Euronext com flexibilidade para estudar outras aquisições no futuro, segundo a apresentação com analistas esta manhã, através da Internet, que contou com a participação de executivos da Euronext.

A concretizar-se a compra da empresa de compensação e liquidação da LSE, a Euronext tem acesso a um potencial de crescimento no mercado de Credit Default Swaps (CDS) e obrigações, refere a Euronext em comunicado.

Stéphane Boujnah, presidente-executivo e chaiman da Euronext afirma, no comunicado que "esta potencial aquisição da Clearnet representa uma oportunidade para a Euronext alcançar um crescimento e diversificação das suas receitas".

Entre outras operações, o grupo Euronext gere as Bolsas de Paris, Londres, Bruxelas, Amesterdão e Lisboa.