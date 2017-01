Confiança dos consumidores regista valor mais alto desde agosto de 2000

O indicador de confiança dos consumidores está a subir há quatro meses consecutivos, aponta o Instituto Nacional de Estatística

Nos últimos 4 meses de 2016 o indicador de confiança dos consumidores aumentou, atingindo o valor mais elevado desde desde agosto de 2000, divulga estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A recuperação mais significativa ocorreu em dezembro e deveu-se, principalmente, ao contributo positivo das perspetivas relativas à evolução do desemprego e das expetativas relativas à situação económica do país. As perspetivas relativas à poupança e à situação financeira do agregado familiar também contribuíram para este aumento de confiança dos consumidores.

No mesmo estudo do INE, o indicador de clima económico, que mede a confiança dos empresários, apresenta uma diminuição entre outubro e dezembro, embora tenha registado um aumento nos dois meses anteriores. No mês de dezembro, os indicadores de confiança que registaram aumentos mais significativos foram os da industria transformadora e dos serviços, embora temha havido uma diminuição na construção e obras públicas.