Portal com 488 mil imóveis à venda

No bpiexpressoimobiliario.pt a maior parte da oferta em comercialização está concentrada nos distritos do Porto, Lisboa e Faro e predominam os apartamentos

Rui Duarte Silva

O final de ano é tempo de balanço e nesta altura há quem decida investir na compra de uma casa, loja ou terreno. Em termos de oferta, o portal totaliza 488.481 imóveis para venda e apenas 38.442 destinados ao arrendamento. No que respeita à distribuição geográfica, são os distritos do litoral que concentram o grosso dos imóveis presentes no mercado.

No total dos 488.481 imóveis para venda, 96.751 situam-se no distrito do Porto, sendo este o que mais oferta concentra a nível do país. Segue-se-lhe o de Lisboa com 90.976 e o de Faro com 58.710. Em conjunto os três somam 50,45% dos imóveis em comercialização.

Apartamentos dominam

Ao analisarmos o tipo de imóvel verifica-se que predominam os apartamentos que ascendem aos 173.868, seguido das moradias com 125.989 e em terceiro lugar os terrenos com o total de 83.331.

A título de exemplo, pode ser comprado no distrito do Porto, na freguesia de Paranhos, concelho do Porto, um apartamento por €79 mil. O imóvel em causa é usado, de tipologia T1 e tem uma área útil de 52 m2 e fica na proximidade de serviços e comércio.

Já no distrito de Lisboa, na freguesia de Cascais e Estoril, concelho de Cascais, vende-se uma moradia de tipologia T4+1 por €990 mil. Com 400 m2 de área bruta foi construída em 2003, tem jardim em calçada portuguesa, relvado e piscina.

Ainda no domínio da aquisição, mas desta vez na zona sul do país, no distrito de Faro, pode ser comprado um terreno situado na freguesia de Budens, concelho de Vila do Bispo, por €230 mil. Tem 630 m2 de área bruta, vista mar, está próximo da praia e pode ser usado para construção.

Para quem quer arrendar a oferta contida no bpiexpressoimobiliario.pt é de 38.442 imóveis, distribuídos na sua maioria pelos distritos de Lisboa (11.522), Porto (6975) e Braga (3195). Estes três distritos totalizam 56,43% da oferta de arrendamento. No tipo de imóveis predominam as lojas/estabelecimentos que são 12.184, seguindo-se os apartamentos com 8831 e os escritórios com o total de 7031.

Tomando como exemplo o distrito de Lisboa, arrenda-se um escritório com 12 m2 de área útil, por €509/mês, localizado na freguesia de Santo António, no concelho de Lisboa.

Mais a norte, no distrito do Porto, freguesia de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, no concelho de Gondomar, arrenda-se um apartamento por €425/mês, de tipologia T2, 105 m2 de área bruta, com garagem individual e jardim. O espaço em vez de ser arrendado também pode ser adquirido, por €82,5 mil.

Ainda na zona norte, mas desta vez no distrito de Braga e por €700/mês, arrenda-se uma loja/estabelecimento na freguesia de Barqueiros, concelho de Barcelos. Trata-se de um snack-bar equipado com salão de jogos e tem um T1 na parte superior para apoio da loja.