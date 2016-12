Índice de produção industrial com variação homóloga de 1,6% em novembro

Comportamento positivo do sector energético em destaque

O índice de produção industrial registou em novembro uma variação homóloga de 1,6%, impulsionado pelo agrupamento de Energia, segundo os dados disponibilizados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com o INE, o agrupamento de Energia, com um contributo de 2,5 pontos percentuais, resultante de uma taxa de variação de 14,8%, determinou a variação positiva do índice agregado.

Já o contributo negativo mais influente teve origem no agrupamento de bens de consumo com uma variação homóloga negativa de 1,9%.

Em relação ao mês anterior, o índice de produção industrial registou uma variação mensal negativa em 0,8% em novembro.

O objetivo do índice de produção industrial é medir as variações do volume da produção em intervalos curtos e regulares, a partir do inquérito mensal à produção industrial, realizado por formulário eletrónico, junto de unidades estatísticas selecionadas a partir das empresas sediadas no território nacional.