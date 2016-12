Bolsa inaugura última sessão de 2016 no vermelho

As negociações do PSI-20 estão em linha com as congéneres europeias

É a última sessão do ano e abriu no vermelho. O PSI-20, principal índice bolsista nacional, abriu na linha de água, a cair uns ligeiros -0,04%. Com o decorrer da sessão, contudo, as perdas têm-se vindo a acentuar. Pelas 9h15 desta sexta-feira, o PSI-20 estava a cair 0,27%, com sete das 18 cotadas no vermelho. A Pharol lidera as quedas, caindo 1,9%, para os 20,6 cêntimos. Jerónimo Martins (-0,76%, para 14,43 euros), Mota-Engil (-0,75%, para 1,595 euros) e Galp Energia (-0,74%, para 14,10 euros) imitam a tendência.

No outro extremo, destaca-se a Sonae Capital, quesobe 1,05%, para 77,2 cêntimos.

A derradeira sessão bolsista de Lisboa não difere muito do cenário europeu. As principais bolsas congéneres seguem também esta sexta-feira no 'vermelho', depois de Londres ter voltado a fechar na quinta-feira num pico recorde, pelo segundo dia consecutivo.

Pelas 08h48 (hora de Lisboa), o índice EuroStoxx50, que representa as principais empresas da zona euro, seguia a recuar 0,19% para 3.265,42 pontos.

As principais praças europeias seguiam em terreno negativo, com Londres, Paris e Frankfurt a recuar 0,12%, 0,16% e 0,22%, respetivamente. Londres encerra hoje o mercado às 12h30, para um curto período de férias, já Frankfurt e Paris vão permanecer abertas normalmente.

É frequente os mercados londrinos subirem nesta época de festividades, entre o Natal e os feriados de Ano Novo, num fenómeno já chamado "Santa rally".

Também Espanha e Milão seguiam a desvalorizar 0,07% e 0,10%..

A nível cambial, o euro subia hoje no mercado de divisas de Frankfurt e transacionava nos 1,0527 dólares, face aos 1,0480 dólares a que negociava na quinta-feira.

O banco Central Europeu (BCE) fixou na quinta-feira a taxa de câmbio de referência da divisa europeia nos 1,0453 dólares.

O barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres em 56,13 dólares, menos 0,01% em relação ao fecho de quinta-feira.