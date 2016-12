Papa Francisco em Fátima: último quarto por... €2500

Pesquisa no Booking mostra que as reservas para 12 de maio, dia da celebração dos 100 anos das aparições, estão a acelerar em Tomar, Alcobaça ou Santarém

Faltam 137 dias para a celebração dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos, anuncia o site oficial do santuário de Fátima. Com a vinda do Papa Francisco em 2017, Fátima tem previsões de atingir o maior número de visitas de sempre, e as reservas de dormidas continuam a disparar num raio até 100 quilómetros.

Uma pesquisa rápida no Booking, a maior plataforma de reservas de alojamento, mostra que esta segunda-feira de manhã o último quarto disponível para a noite de 12 de maio em Fátima está à venda por €2500, no hotel Lux Fátima Park, quando no resto do ano o mesmo quarto costuma estar à venda por €52. Nas áreas envolventes, as reservas no Booking também estão com ocupações elevadas para o período das celebrações em Fátima em 2017, comparando ao resto do ano. Tomar apresenta, para estas datas, uma taxa de ocupação na ordem dos 96%, seguindo-se Alcobaça com 91%, Nazaré com 86% e Santarém com 81%, e também aqui os preços dos quartos atingem valores ‘aquecidos’.

Na Marinha Grande, a 29,8 quilómetros do santuário, no Hotel Cristal Marinha é possível reservar um quarto duplo por €550 para o dia 12 de maio, quando o mesmo quarto, em outra altura do ano, ronda os €52. Um pouco mais longe, em Leiria, a 33 quilómetros de Fátima, o Lisotel tem o quarto duplo mais barato disponível por 1188€ a noite, e que habitualmente está à venda por €60. Em Santarém, a 62,9 quilómetros, o Santarém Hotel tem um quarto duplo à venda por €900, que normalmente custa €80. Além do preço elevado dos quartos, as reservas efetuadas para estas datas não são reembolsáveis, implicando que, em caso de cancelamento, o cliente tenha de pagar a reserva na totalidade.

Na plataforma de reservas Airbnb, direcionada para alojamento local, é possível encontrar em Fátima um alojamento local disponível para arrendar unicamente entre 11 e 14 de maio de 2017, a 1,4 quilómetros do santuário, ao preço de €448 por noite em quarto duplo. Também no Airbnb está disponível, nesta altura, uma casa em Leiria para 10 pessoas que pode ser reservada por €5300 por noite, preço que inclui transporte de ida e volta para o santuário.

O presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, tem defendido que a vinda do Papa em 2017 “não é um fim, mas o início de um novo capítulo na promoção de Fátima” e que procura “mais visitantes para o futuro e uma diminuição da sazonalidade”. Numa iniciativa inédita, o santuário de Fátima está a promover um “réveillon jovem”, convidando os mais novos a celebrar a passagem do ano no espaço Papa Francisco.