Hotéis NAU abrem vagas para 500 empregos

Cadeia detentora da Herdade dos Salgados, no Algarve, vai recrutar a 6 de janeiro mais pessoas a pensar no “volume de trabalho esperado para 2017”

A cadeia NAU Hotels & Resorts, marca detentora da Herdade dos Salgados no Algarve (e que resulta da reestruturação dos antigos hotéis CS, do empresário Carlos Saraiva, agora do fundo ECS), vai recrutar mais 500 pessoas com vista a "procurar quadros que lhe permita fazer face ao volume de trabalho esperado para 2017", segundo alega a empresa em comunicado.

A ação de recrutamento de pessoal para os hotéis NAU, que decorre pelo segundo ano consecutivo, vai ter lugar a 6 de janeiro de 2017 no Palácio de Congressos do Algarve (centro de congressos inserido na Herdade dos Salgados, perto de Armação de Pera), numa iniciativa designada "NAU Recruitment Experience".

Esta ação de contratação de 500 novos colaboradores para os hotéis NAU visa "antecipar os habituais calendários de recrutamento para fazer face a necessidades de profissionais em 25 posições funcionais que incluem as áreas de cozinha, economato, 'housekeeping', manutenção, motoristas, receção, restauração e Spa", adianta ainda a empresa.

A contratação irá incidir nas regiões onde a NAU tem hotéis, designadamente Algarve, Lisboa e Alentejo.