Eurogrupo vai anular suspensão da reestruturação da dívida grega

Num tweet este sábado Jeroen Dijsselbloem diz que suspensão vai poder ser levantada

Jeroen Dijsselboem, presidente do órgão de ministros de Finanças do euro, escreveu num tweet esta sábado que as dúvidas tinham sido esclarecidas com Atenas e que vai poder ser revista a suspensão da implementação das primeiras medidas de reestruturação da dívida grega a partir de 1 de janeiro de 2017.

“Estou feliz por concluir que se abriu o caminho para o Mecanismo Europeu de Estabilidade avançar com os procedimentos para as medidas de curto prazo [de alívio da dívida helénica]”, escreveu o ministro holandês, acrescentando que recebeu uma carta “na qual o meu colega grego confirmou o compromisso com os acordos anteriores”.

O Eurogrupo volta a reunir-se em janeiro e poderá, então, ser confirmada a decisão de levar a cabo a primeira fase da segunda reestruturação da dívida grega. Resta saber qual vai ser a posição da Alemanha.

Um porta-voz do Eurogrupo tinha comunicado a 14 de dezembro que aquele órgão informal de ministros das Finanças do euro havia decidido suspender a primeira fase de medidas de reestruturação da dívida grega em virtude de duas decisões do governo de Atenas que o ministro das Finanças alemão considerou violarem os acordos. O Eurogrupo revelou-se, então, profundamente dividido.

Em virtude das divisões que vieram a público e do impasse no Grupo de Trabalho do Eurogrupo (EWG, na sigla em inglês), Thomas Wieser, o responsável pelo EWG, propôs que o ministro das Finanças grego Euclid Tsakalotos enviasse uma carta explicando o contexto das medidas, confirmando que o pagamento adicional aos pensionistas de mais baixos rendimentos é extraordinário e que a redução do IVA nas ilhas mais afetadas pela vaga de refugiados é apenas para 2017.

Na reunião do EWG da semana passada, Áustria, Eslováquia, Eslovénia, Finlândia e Holanda reafirmaram a sua oposição às duas medidas tomadas pelo governo de Atenas e a Alemanha foi mesmo mais longe exigindo que tal decisão se prolongue até à conclusão da segunda revisão do andamento do programa de resgate.