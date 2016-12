Vendem-se 350 casas por dia

O regresso em força do crédito à habitação vai ficar seguramente como um dos fatores que mais marcaram o mercado imobiliário residencial em 2016. Os portugueses acolheram entusiasticamente os sinais de abertura da banca e voltaram às compras sendo os responsáveis pela esmagadora maioria das 350 casas que são vendidas em média, por dia, em território nacional. Os estrangeiros absorvem cerca de 20% do mercado.

Números divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que no terceiro trimestre foram transacionadas 31.535 habitações, num total de €3,6 mil milhões. Um crescimento de 15,8% face ao mesmo período do ano anterior: 27.239, números do terceiro trimestre de 2015, a uma média diária de 302 casas.

Leia mais na edição deste fim de semana