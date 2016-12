Sabadell fecha 250 agências

Banco espanhol recorre a recolocações e pré-reformas para reduzir o número de funcionários

O Banco Sabadell vai fechar 250 agências em 2017 e, consequentemente, reduzir o número de empregados, sublinhando que para este fim recorrerá sobretudo a recolocações e pré-reformas.

Fontes do Sabadell confirmaram à agência Efe a notícia avançada pelo diário Expansión, que adianta que este banco se junta à tendência do sector bancário, que este ano já fez um importante ajustamento na rede de agências.

O encerramento destas 250 agências, cerca de 11,8% do total, vai afetar entre 700 e 800 pessoas, mas o banco nega que vá recorrer a despedimentos para enfrentar o excesso de pessoal.

As fontes do Sabadell insistem que o excesso de pessoal vai ser resolvido em grande parte com reformas ou com a não substituição dos lugares vagos por pré-reformas.

Ao longo de 2016 o banco presidido por Josep Oliu fechou 92 agências e em 2017 está previsto o encerramento destas 250 de um total de 2.117 agências que compõem a rede do Sabadell.

Por enquanto, não está decidido como será repartido o encerramento de agências por comunidades, ainda que fontes do banco apontem para que a decisão seja tomada no início de 2017.

O banco justifica o encerramento de agências com a adaptação à transformação digital que afeta o setor bancário.

O Banco Sabadell recentemente deixou de ser acionista do BCP.