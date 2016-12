Regulador dá luz verde à (anterior) privatização da TAP

O conselho de administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) deliberou que a estrutura de controlo da TAP e da Portugália, decorrente da compra pela Atlantic Gateway de 61% do capital do grupo TAP “está em conformidade com o disposto no Regulamento (CE) n.º 1008/2008, de 24.9.2008, que impõe que as empresas detentoras de licenças de transporte aéreo comunitário pertençam e sejam efetivamente controladas por Estados Membros e/ou nacionais de Estados Membros”, lê-se num comunicado divulgado esta sexta-feira pelo regulador.

As deliberações referem-se, explicita a ANAC, “aos processos de notificação relativos à aquisição de uma participação maioritária no capital social da TAP SGPS pela Atlantic Gateway em 26.11.2015, cuja instrução apenas foi concluída com o suprimento de todos os elementos necessários e requeridos pela ANAC, em outubro de 2016”.

Na altura, o regulador pediu à TAP para identificar informações de natureza sensível antes de emitir parecer sobre a venda da companhia aérea ao consórcio Atlantic Gateway.

“Os elementos trazidos ao processo, incluindo os relativos à alteração substancial da notificação de 1.6.2016, afastaram os indícios de desconformidade da estrutura de controlo societário e financiamento”, refere agora o regulador.

Com esta decisão deixam de vigorar as medidas cautelares impostas pela ANAC em fevereiro deste ano, quando já se falava em fazer do Estado de novo o maior acionista (com 50% do capital da TAP) e o regulador congelou o processo na etapa anterior por ainda ter dúvidas sobre quem tem o controlo efetivo da companhia. Segundo a ANAC, existiam “fundados indícios de desconformidade da estrutura de controlo societário e financiamento” da TAP e da Portugália com o regulamento europeu do transporte aéreo que obriga a que seja um cidadão comunitário a deter o controlo das companhias. Na altura, a ANAC anunciou “medidas cautelares e temporárias” à gestão para garantir que o grupo opera dentro da lei.

“Nas decisões de 23.12.2016 não são apreciados os eventuais impactos decorrentes de uma nova estrutura de controlo e financiamento negociada entre o Estado Português e a Atlantic Gateway, constante de Memorando de Entendimento celebrado em 6 de fevereiro de 2016 e do Acordo de Compra e Venda de Ações celebrado a 19 de maio de 2016, na medida em que o Regulamento (CE) nº 1008/2008 prevê que a análise da ANAC é efetuada após a realização da operação e a mesma ainda não foi objeto de notificação para apreciação da ANAC”, sublinha o regulador.

Passado mais de um ano desde que o atual Governo negociou com os acionistas privados da TAP a recompra de 50% do capital da empresa, a operação ainda está em aberto. Para já, prossegue a renegociação da dívida junto da banca, tendo os bancos financiadores mandatado os advogados da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva para os representar nas negociações.

O Governo espera concluir este processo até ao final do ano, para avançar com a oferta pública de venda de 5% da TAP junto dos trabalhadores e fechar o negócio. Só depois da recompra das ações é que a nova estrutura será comunicada ao regulador, que terá de dar parecer para que a privatização tenha desfecho.