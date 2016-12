Orientação exportadora dispara 50% com a crise

Banco de Portugal prevê que exportações atinjam os 48% do PIB em 2019. Antes da crise, o recorde era de 32% do PIB em 2008

A orientação exportadora da economia portuguesa, medida pelo peso das exportações de bens e serviços no produto interno bruto (PIB), promete bater sucessivos recordes. Segundo as últimas projeções do Banco de Portugal, as exportações deverão ultrapassar a fasquia dos 42% do PIB já em 2016, 44% do PIB em 2017, 46% em 2018 e 48% em 2019.

A confirmarem-se as previsões, a orientação exportadora vai disparar 50% desde a crise financeira internacional, do máximo de 32% do PIB em 2008 para 48% do PIB em 2019. Em causa está uma viragem para o exterior sem precedentes na história recente da economia portuguesa.

Leia mais na edição deste fim de semana