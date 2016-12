Lesados do Banif à boleia  da solução criada para o BES

Os clientes que subscreveram obrigações subordinadas do Banif querem ter uma solução idêntica à dos lesados do grupo Espírito Santo (GES). Pretendem que seja seguido o mesmo modelo mas exigem recuperar todo o dinheiro. Perderam o investimento há um ano quando o Banif foi intervencionado e as suas aplicações passaram para o Banif ‘mau’.



São cerca de 3500 lesados não qualificados, que aplicaram cerca de €260 milhões, refere Jacinto Silva, presidente da Associação de Defesa dos Lesados do Banif (ALBOA). Esperam, agora, que o Governo encontre uma solução para eles.



