Invasão de geeks no Estoril

Conferências, maratonas de programação de computadores (hackathons), corridas de drones, batalhas de robôs, competições de videojogos. Estas são algumas das atividades do Campus Party que vai realizar-se entre 4 e 9 de julho no Centro de Congressos do Estoril e na zona envolvente (jardins do Casino do Estoril). A organização espera que marquem presença perto de 40 mil jovens fãs da tecnologia (geeks), criativos e empreendedores. A maioria serão portugueses, mas é possível que o evento atraia participantes de outras nacionalidades. “Já identificámos 250 portugueses campuseros (nome que é dado aos participantes nos Campus Party) que tinham ido a outros países”, diz Paco Regageles, o fundador do Campus Party, um lusodescendente (filho de pais portugueses que emigraram para Espanha), que criou o primeiro evento em 1997 na cidade espanhola de Valência.

“O tema da primeira edição do Campus Party Portugal será ‘Feel the Future’ (sente o futuro) para inspirar a preparar a sociedade para os desafios que a humanidade vai enfrentar no futuro”, diz Paco Regageles, revelando que já há alguns anos pensava organizar o Campus Party em Portugal. “Só agora, quando passou a haver uma política de apoio ao empreendedorismo, os astros se alinharam”, acrescenta.

