Há cada vez mais turistas, durante todo o ano

O ano vai fechar com chave de ouro para o turismo, que em Portugal está a viver crescimentos históricos. Nos primeiros dez meses as exportações geradas com o turismo atingiram €11 mil milhões, mais 10,3% face ao mesmo período do ano passado, e num acréscimo de receitas para a economia cifrado em €1000 milhões, segundo os dados do Banco de Portugal divulgados esta semana. Os turistas estrangeiros deixaram diariamente no país €36 milhões até outubro, e só neste mês, que não é considerado de época alta, o aumento das receitas turísticas foi de 16,8%, chegando aos €1,3 mil milhões.

“Claramente vai ser um ano recorde”, salienta Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, lembrando que 50% do crescimento tem vindo fora dos períodos de época alta e se estende a todas as regiões do país. Em outubro as dormidas deram um salto de 12,4% e os proveitos da hotelaria de 19,8%, com o volume de dormidas a ultrapassar 48 milhões no acumulado do ano.



