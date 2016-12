Governo italiano aprova lei de resgate a bancos

Na madrugada desta sexta-feira, o executivo de Roma aprovou uma dotação de €20 mil milhões para intervir nos bancos em apuros. O primeiro a ser resgatado é o mais velho banco do mundo

O governo italiano aprovou na madrugada desta sexta-feira um decreto de resgate a bancos que autoriza o Tesouro a comprar ações de um banco que solicite uma “recapitalização de precaução” e a implementar um mecanismo de proteção de alguns credores.

O decreto institui uma dotação de 20 mil milhões de euros para esse tipo de operações, obtidos através de endividamento público adicional que foi autorizado, esta semana, pelas duas Câmaras do Parlamento transalpino, apenas com o voto contra do Movimento 5 Estrelas, que advogava uma nacionalização.

A primeira operação deverá realizar-se no banco Monte dei Paschi di Siena (MPS), o mais velho do mundo. O Tesouro italiano já possui 4% do capital do banco e, com uma futura operação de recapitalização de precaução poderá tornar-se no acionista maioritário. O problema político mais sensível diz respeito aos 40 mil pequenos investidores que detêm dívida subordinada. A solução aponta para que as obrigações detidas por estes credores sejam transformadas a 100% em ações do MPS. No caso dos outros credores, a conversão forçada implicará uma perda de 25% do valor.

O ministro das Finanças Pier Carlo Padoan sublinhou que terá de ser o MPS a solicitar a intervenção pública que garanta que a recapitalização do banco seja completada até final do ano, como o Banco Central Europeu determinou. O banco confirmou, entretanto, que pedirá "um apoio financeiro extraordinário e temporário" ao abrigo do novo decreto. O MPS recebeu ajuda pública em 2009 num montante de 2 mil milhões de euros e o Tesouro italiano adquiriu obrigações especiais do banco injetando 4,07 mil milhões de euros no início de 2013.

As ações, derivados e 10 linhas de obrigações do MPS estão suspensas de negociação esta sexta-feira.