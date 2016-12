Família Amorim fica €322,8 milhões mais rica em cinco meses

Quando a revista “Exame” publicou, no último verão, o seu trabalho anual sobre os homens mais ricos do país, o empresário Américo Amorim assumia a figura central, brilhando numa medalha de ouro que se sobrepunha às figuras de Alexandre Soares dos Santos e Vasco de Mello. Desde então, a fortuna do ‘rei da cortiça’ voltou a crescer. A valorização das participações na Galp e na Corticeira Amorim deu à família do comendador um ganho de €322,8 milhões em cinco meses.

O bom momento da Galp e da Corticeira no mercado de capitais proporciona à família Amorim motivos para sorrir. E as perspetivas para ambas as empresas são igualmente animadoras. Mas vejamos primeiro o passado recente das duas cotadas. Curiosamente, em ambas, o clã Amorim reduziu as suas participações: na Galp perdendo dinheiro na venda de ações, na Corticeira ganhando.

Leia mais na edição deste fim de semana