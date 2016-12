Sport Zone abre duas novas lojas em Espanha

A cadeia de desporto da Sonae conta com 40 lojas em Espanha

A Sport Zone, rede do universo Sonae especializada em desporto, anunciou que abriu duas novas unidades em Espanha, que irão criar 19 postos de trabalho nas cidades de Dénia (Alicante) e Segóvia.

A marca tem, atualmente, mais de 130 lojas na Península Ibérica e 40 das quais em Espanha.

A estratégia de expansão da Sport Zone “passa por um reforço sustentado da presença em Espanha, aproveitando as mais-valias do seu formato, nomeadamente a competitividade ao nível do preço, a qualidade e diversidade dos seus produtos,”, refere a Sonae, da família Azevedo.