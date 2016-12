Receitas turísticas subiram este ano em mais mil milhões de euros

As receitas geradas com o turismo subiram 16,8% no mês de outubro, atingindo 1,3 mil milhões de euros, segundo os dados do Banco de Portugal que foram publicados esta quarta-feira, que revelam ainda que no acumulado do ano as receitas turísticas já ultrapassaram em cerca de mil milhões de euros o resultado obtido no mesmo período de 2015.

De janeiro a outubro de 2016, as receitas turísticas em Portugal atingiram 11 mil milhões de euros, representando um crescimento de 10,3%, face ao período homólogo.

Os dados confirmam ainda que os turistas estrangeiros estão a gastar cada vez mais dinheiro em Portugal. Nos dez primeiros meses de 2016, os turistas deixaram diariamente 36 milhões de euros, o que representa um acréscimo de quatro milhões de euros aos gastos diários de igual período do ano passado.

O alargamento da atividade turística ao longo de todo o ano também é um dado destacado, já que outubro, tradicionalmente um mês de menor atividade, foi o quarto melhor mês de 2016.

Segundo dados já publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as dormidas e proveitos turísticos superaram em outubro os resultados totais alcançados de 2015, e Portugal já teve este ano mais quatro milhões de dormidas do que em 2015.

Para Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, estes números “resultam da forte aposta realizada na captação de novas rotas aéreas e operações turísticas ao longo do ano e no aumento atratividade do destino Portugal”.