Franceses da Alstom compram grupo que faz manutenção dos comboios Alfa

A compra da tecnológica Nomad pelo gigante francês Alstom está a ser acompanhada pela CP. Em causa está o facto de a manutenção dos comboios Alfa ser feita por uma parceria entre a Nomad e EMEF

A aquisição do grupo de alta tecnologia Nomad Digital - especialista em soluções de conectividade para comboios - pelo gigante Alstom, com sede em França, está a ser acompanhada pelos responsáveis da CP, soube o Expresso junto de fontes do sector ferroviário. Em Portugal, as consequências desta aquisição - cujo valor de transação só será publicamente divulgado em janeiro - incidem diretamente sobre a manutenção técnica da frota de comboios Alfa Pendulares, que é assegurada pela Nomad Tech, uma parceria entre a Nomad Digital e a EMEF, do Grupo CP.

Para a Alstom, a compra da Nomad Digital abre a porta a contratos em curso com 80 grandes clientes ferroviários em mais de 40 países e permite que a Alstom avance nas soluções tecnológicas do "comboio digital".

A Nomad Holding estava a ser desenvolvida por um conjunto de investidores que apostaram no projeto tecnológico da conectividade ferroviária, entre os quais estão gigantes como a Deutsche Telekom Strategic Investments, a SEB Venture Capital e a Amadeus Capital Partners.

Com esta transação, a Nomad passa a ser uma subsidiária da Alstom Digital Mobility, tendo instalações em Portugal - da Nomad Tech - sede em Newcastle e unidades operacionais na Alemanha, Austrália, Canadá, EUA e Holanda. A sua tecnologia é utilizada por 17 mil comboios de 100 frotas ferroviárias, que são utilizados anualmente por 1,7 mil milhões de passageiros.