DBRS volta a analisar rating de Portugal em abril

A agência canadiana de notação de crédito anunciou esta quarta-feira que procederá a uma revisão da situação portuguesa a 21 de abril do próximo ano

A DBRS anunciou esta quarta-feira que procederá à revisão da notação de Portugal a 21 de abril do próximo ano, comunicando a decisão após o fecho dos mercados financeiros na Europa. A agência canadiana de rating divulgou o seu calendário até meados de agosto de 2017, estando previstas as avaliações da situação italiana já a 13 de janeiro, da irlandesa a 24 de fevereiro e 18 de agosto, da espanhola a 7 de abril, seguindo-se a portuguesa no mesmo mês, e, finalmente, a grega a 12 de maio e a cipriota a 2 de junho, no que diz respeito aos periféricos do euro.

Recorde-se que a agência canadiana é a única a não classificar a dívida portuguesa como especulativa, vulgo “lixo financeiro”, o que permite ao Banco Central Europeu incluir as Obrigações do Tesouro portuguesas como elegíveis para o programa de compra de dívida pública no mercado secundário e como colateral pelos bancos no seu recurso às linhas de financiamento do banco central. No passado mês de outubro a DBRS manteve o rating de Portugal em BBB (baixo) e a perspetiva como estável.