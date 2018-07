Fruta, vinho e hotéis: já reparou que está a pagar mais pelos três (e menos pelo calçado)?

Quando se fala em subida dos preços, a associação com combustíveis e com maior despesa para abastecer o carro na bomba de gasolina é quase imediata para muitos portugueses. Não é por acaso. É o resultado de sucessivos aumentos que, no caso da gasolina, por exemplo, levou a que os preços estejam em máximos de mais de dois anos.

Sinal disso, os preços dos “combustíveis e lubrificantes para equipamento de transporte pessoal”, que pesa mais de 4% no cabaz de consumo de referência que o Instituto Nacional de Estatística (INE) utiliza para calcular o Índice de Preços no Consumidor, registaram uma variação homóloga de 12,45% em junho, uma das mais elevadas entre os vários grupos de produtos que compõem o cabaz.