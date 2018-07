A moda dos parques de trampolins: Portugal vai ter um dos maiores da Europa

O “regresso às aulas”, em setembro, é a data prevista para a inauguração, na região de Lisboa, do Quantum Park, um parque coberto com mais de 3 mil metros quadrados de zona de diversões. Integrando trampolins, escalada e skate, é “um dos maiores da Europa” neste sector, tendo capacidade para receber 200 crianças por hora.

“Há outros parques em Inglaterra maiores, mas não com tantas atividades e em recinto fechado”, faz notar o promotor do Quantum Park, o canadiano-suíço Felix Tanguay, que vendeu a escola de esqui que tinha nos Alpes - “e era um negócio com muito sucesso” - para vir viver com a família para Portugal. Surfista, Felix Tanguay foi uma vez de férias à Ericeira, e foi o suficiente para se ficar encantado, ao ponto de decidir comprar lá uma casa e abrir uma página nova na sua vida. “A Ericeira é um sítio a que eu chamo lar. É o melhor na Europa para surf, e também um paraíso perto da capital”, resume.