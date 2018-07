Governo de João Lourenço anula negócio de aviação que envolvia um irmão e os chefes da Casa Civil e da Casa Militar

O ministro angolano dos Transportes, Ricardo Viegas Abreu, extinguiu a comissão encarregada de montar o consórcio para a compra de seis aviões do tipo Bombardier Q400, fazendo cair assim por terra uma operação que ia levar o Estado a aplicar 180 milhões de dólares para servir maioritariamente interesses de entidades privadas.

A situação tornou-se ainda mais embaraçosa para o chefe do Estado angolano depois de se ter descoberto que, entre os participantes no negócio, figuravam dois funcionários destacados da Presidência da República (o chefe da Casa Militar, general Pedro Sebastião, e o chefe da Casa Civil, Frederico Cardoso) e um irmão do Presidente, o general Sequeira Lourenço.