Venda da Comporta marcada por ameaças, processos judiciais e conflitos de interesses

O consórcio da empresária Paula Amorim e do milionário francês Claude Berda, que está a disputar a compra da Herdade da Comporta, vai processar o consórcio concorrente da Oakvest e da Portugália por difamação, apurou o Expresso. Mas se pensa que a polémica em torno da propriedade da família Espírito Santo fica por aqui desengane-se. Do lado de Paula Amorim há um potencial conflito de interesses em torno da sociedade de advogados que trabalha com a empresária.

A sociedade Luiz Gomes e Associados não só está a trabalhar com o consórcio de Paula Amorim, que é um potencial comprador dos ativos imobiliários do fundo Herdade da Comporta, como também representa João Filipe Espírito Santo de Brito e Cunha, um dos participantes (e, de forma indireta, potencial vendedor) do mesmo fundo.