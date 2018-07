Kenneth Rogoff: “No atual mundo de taxas de juro tão baixas, a Europa pode continuar a desenrascar-se”

Há muito que Kenneth Rogoff é um reputado académico da Universidade de Harvard em Boston, nos EUA, mas tornou-se mundialmente famoso depois de ter sido economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), entre 2001 e 2003, e, principalmente, depois de ter publicado, em coautoria com Carmen Reinhart, um artigo em 2010 onde avisava que, a partir de certo limiar de dívida pública, havia uma travagem brusca do crescimento. O número ‘mágico’ era 90% do PIB e, entre outras coisas, serviu a muitos governos para justificar políticas de austeridade.

O artigo inicial de Rogoff acabou por ser criticado em 2013 por economistas da Universidade do Massachusetts depois de terem detetado um erro no Excel que servia de base às conclusões. No entanto, Rogoff e Reinhart já haviam publicado um outro artigo com os dados corretos e mantiveram a conclusão de que, no longo prazo, quando a dívida pública é de 90% ou mais do PIB, o crescimento económico é inferior em 1 ponto percentual ao que seria possível se o rácio da dívida fosse inferior.