“A Lei do Estado-Nação é uma vergonha, atira à cara da minoria árabe que Israel não é o seu Estado”

David Kretzmer é professor emérito de Direito Constitucional na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ao longo do seu percurso, escreveu longamente sobre o estatuto jurídico dos árabes em Israel, a liberdade de expressão, o racismo, o direito ao protesto e a forma como a justiça é exercida sobre os árabes no país.

Nascido na África do Sul, Joanesburgo, em 1943, estudou em Israel antes de se doutorar no Canadá. Regressou ao país em 1991, para lecionar as áreas de Direito Internacional e Direito Constitucional. E para ser um dos fundadores do B'Tselem — Centro de Informação Israelita para os Direitos Humanos nos Territórios Ocupados e da Associação para os Direitos Civis em Israel (ACRI), duas das mais importantes e antigas organizações não-governamentais do país.