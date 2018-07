A reabilitação urbana perde gás? A clandestinidade explica

A realidade do Instituto Nacional de Estatística (INE), no caso dos edifícios residenciais licenciados e concluídos em 2017, desilude face à expectativa com que lidava a indústria da construção. O INE revelou esta segunda-feira que o número de habitações licenciadas (21 333) traduz uma subida de 17,5% e na execução o crescimento foi de 9,7% (14 073 edifícios). O cenário da Federação Portuguesa da Indústria de Construção e Obras Públicas (FEPICOP) era mais otimista e apontava para crescimentos de 23% e 19%, respetivamente.



Mas a grande surpresa do estudo Estatísticas da Construção e Habitação 2017 está na evolução da reabilitação urbana. Em 2017, o segmento esmorece face à construção nova e, no caso do licenciamento, registou mesmo uma ligeira perda (0,6%), contrariando o “crescimento robusto” de que a indústria fala. Em 2016, a reabilitação crescera 7,5%. O peso no licenciamento da construção residencial, que a FEPICOP avalia em 2,9 mil milhões de euros, reduziu-se de 27,4% (2016) para 24,8%.



