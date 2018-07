Patrão do comércio e dos serviços: “Se a indústria consegue pagar acima do salário mínimo, que pague”

A discussão sobre o valor do salário mínimo em 2019, colocada na agenda mediática por António Saraiva, patrão da indústria, é extemporânea. Em entrevista ao Expresso Economia, a publicar na íntegra na edição do semanário deste sábado, João Vieira Lopes diz que só lá para setembro é que se conhecem os indicadores económicos que vão permitir ter uma ideia sobre valores e critica que o assunto seja tratado como “uma espécie de leilão por razões políticas”.



O mesmo dirigente que garante que durante a troika se mostrou contra o congelamento do salário mínimo teme agora que os crescimentos a que temos assistido, a uma média anual de 4% a 5%, desligados da produtividade, acabem por ter efeitos perversos nas empresas. Ou, pelo menos, em algumas empresas que integram a sua confederação, marcada pela grande heterogeneidade dos membros.

