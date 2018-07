Para estreitar relações (e talvez evocar o pai e falar do caso Américo Sebastião): Costa em Moçambique

Quatro anos depois da última cimeira entre Portugal e Moçambique, um primeiro-ministro português desembarcará em Maputo para uma nova reunião ao mais alto nível. António Costa fez questão de ir a este país, a visita ficou prometida desde a primeira deslocação de Estado do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e, esta quarta-feira, o chefe do Governo rumará a Maputo.



A cimeira propriamente dita realizar-se-à entre 5 e 7 de julho e será a primeira a acontecer durante a presidência de Filipe Nyusi. Na agenda estão as relações económicas e comerciais e, segundo um despacho da agência oficial de notícias de Moçambique, AIM, também o reforço das relações político-diplomáticas.



