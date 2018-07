Obrigações do Novo Banco têm a taxa de juro mais alta da Europa este ano

A crise financeira mudou drasticamente a imagem dos bancos. Vários países, entre os quais Portugal, foram obrigados a intervir para evitar ou gerir colapsos de instituições que estiveram na linha da frente do estouro. Agora, o pior já parece ter passado, mas a desconfiança dos investidores ainda é elevada. E isso paga-se em juros que, numa época de juros ‘zero’, sobem bem acima da linha de água. Principalmente, como aconteceu recentemente com a Caixa Geral de Depósitos e com o Novo Banco, se se trata de dívida subordinada, que conta para os rácios de capital - o que significa que em caso de resolução dos bancos, podem perder todo o valor investido.



De acordo com a lista compilada pelo Expresso, a partir de dados da Bloomberg, realizaram-se 31 emissões de dívida subordinada até ao final da semana passada na Europa. A última, concluída na sexta-feira, marcou o regresso do Novo Banco ao mercado, depois de anos ausente. E foi a que pagou o cupão mais alto de todas: 8,5%.



