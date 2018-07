“Importa inverter a imagem negativa da Proteção Civil”, diz Presidente da ANPC

Consciente da imagem negativa que pesa sobre a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), devido à forma como conduziu as operações nos incêndios de 2017, o general Mourato Nunes quer passar “uma mensagem de segurança na instituição”. E aproveitou a plateia reunida esta segunda-feira à tarde no ministério da Agricultura, durante a apresentação dos resultados das iniciativas sobre prevenção e combate a incêndios, para o fazer.

Perante o primeiro ministro e seis ministros, Mourato Nunes disse que a ANPC “aprendeu com os erros do passado”, lembrando o resultado dos relatórios das comissões técnicas independentes (CTI1 e 2), mas que agora estão “voltados para o futuro” e “com a consciência tranquila com o que foi feito (este ano) mas expectáveis em relação ao futuro”. Por isso, garantiu: “podem ter confiança na ANPC e em todos os agentes que connosco trabalham.”

