Francisco Grandella, o comerciante revolucionário

Nascido numa família numerosa, remediada, provinciana, há de tornar-se num rico comerciante, republicano influente, maçon, benemérito e folgazão. Sabia e gostava de ganhar dinheiro, mas cultivava um sentimento patriótico que o levou a financiar a revolução de 5 de outubro de 1910 e a pôr o seu património ao serviço do Estado.

Com 11 anos e a instrução primária feita, Francisco chegou a Lisboa oriundo de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, onde nascera no dia 23 de julho de 1853, filho do médico Francisco Maria de Almeida Grandella, lisboeta que ali encontrara o amor da sua vida, Matilde Doroteia de Barros, com quem teve sete filhos.

