Pode a instabilildade de governos do Sul da Europa levar os investidores a penalizar Portugal?

A mão visível de Frankfurt - leia-se o programa de compra de ativos - não chega para proteger os países contra os humores dos mercados financeiros. É a ideia deixada em entrevista ao Expresso por Peter Praet, economista-chefe e membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE). É preciso que os investidores tenham confiança, principalmente em países muito endividados, como Portugal. A compra de dívida pública, que arrancou em 2015, tem sido o escudo protetor dos países periféricos da zona euro, permitindo-lhes financiar-se a taxas historicamente muito baixas. E Portugal é um dos principais beneficiados. Mas o mercado está sempre vigilante.

“Devemos sempre ter em mente que a confiança dos investidores na sustentabilidade das finanças públicas é o principal fator determinante das taxas de juro da dívida soberana”, diz Peter Praet na conversa com o Expresso em Sintra, onde decorreu o fórum anual do BCE. “Se houver dúvidas quanto à sustentabilidade das finanças públicas, os spreads [prémios de risco] podem subir para níveis muito elevados, mesmo com o programa de compra de ativos do BCE”, acrescentou.

