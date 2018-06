“Não me cortam a cabeça, nem tenho duas cabeças”

A nova porta-voz do Partido Socialista é uma mulher contida e discreta, ou tenta ser, como diz. Não gosta de falar de si própria, nem de dar opiniões que não sejam necessárias. O facto de assumir o cargo que era até há pouco de João Galamba - um estilo em tudo o oposto - não a aflige.

“Estas funções têm a ver com representar e dar voz a opinião e às ideias do meu partido, não é propriamente a minha opinião. Isso responsabiliza-me de alguma forma, mas é um cargo de representação. Terei o meu estilo, serei igual a mim mesma”, diz ao Expresso, na sua primeira entrevista no novo cargo.

