“Somos uma versão concentrada de Barcelona, com a mesma qualidade”

Os crentes dirão que o sétimo dia é de descanso, após a voragem criativa de Deus nas seis jornadas anteriores. Mas José Barreiro, diretor do NOS Primavera Sound, não está disposto a descansar. O festival que começou em 2012 e já vai na sétima edição, ajudou a transformar o Porto enquanto se tornava no evento por que todos esperam chegado o mês de junho. Este ano, o mau tempo de uma primavera a meias determinou que quinta e sexta-feira não esgotassem os ingressos, o que por outro lado aconteceu no caso dos bilhetes de três dias e dos de sábado — quando Nick Cave and The Bad Seeds, um dos cabeças de cartaz mais aguardadas, subirem ao Palco NOS.

Que balanço faz destes sete anos?

É muito positivo. Desde a primeira edição, em 2012, que não paramos de crescer. E como em tudo o que já tem um historial, estes sete anos serviram para afirmar o festival, para consagrar a sua diferença e o cuidado na organização. Por outro lado, a cada ano temos apostado num cartaz único e irrepetível.

