Será que ele, que é um MoJo, representa o futuro do jornalismo?

Yusuf Omar não é jornalista, é um MoJo, ou “Mobile Journalist”, uma palavra em jeito de prefixo introdutório que lhe dá logo para muitos minutos de conversa. Se não o interrompermos para entender o que quer dizer com todas aqueles neologismos e teorias futuristas sobre jornalismo que, no entender dele - e talvez todos tenhamos de o ouvir com atenção - não são futuro mas sim presente. Logo a seguir diz que talvez até se tenham tornado passado quando acabar a entrevista que deu ao Expresso na abertura do 70º Congresso Mundial de Imprensa e Fórum Mundial de Editores, que está a decorrer no Estoril até esta sexta-feira. Yusuf tem 32 anos e faz jornalismo apenas com um telemóvel. Não é mania de agora. Já foi assim que cobriu a Primavera Árabe e depois a Guerra da Síria quando, em 2011, finda a licenciatura, verificou que na sua nativa África do Sul ninguém lhe dava emprego - “diziam-me que eu não tinha suficientes cabelos grisalhos”, conta Yusuf, a rir. Hoje tem um rede gigante de repórteres por todo o mundo e especializa-se em dar voz a comunidades isoladas em países onde os meios de comunicação tradicionais não dão voz às minorias. Sem parar de gesticular nem de gravar vídeos para futuras publicações no Snapchat, no Instagram, no Twitter e no Facebook, deu-nos esta entrevista - não sem antes parabenizar um outro orador que se sentou na mesma mesa e que estava a utilizar um iPhone 4: “Ainda funciona? Uáu, está muito bem estimado, que relíquia”.

Diz que todo o jornalismo que faz precisa apenas do seu telefone. Explique-nos isso.

Eu também ando com estes óculos que fazem vídeo. Carrego aqui [Omar pressiona um minúsculo botão na haste dos seus óculos de massa vermelhos] e estou a fazer um vídeo desta entrevista. Eu sou um ‘mojo’, um ‘jornalista mobile’, um ‘jornalista de selfies’, um ‘jornalista de jeans’. Uso o meu telemóvel e outra tecnologia que posso ‘vestir’, uso drones, mais nada. Tudo isto me serve para contar as histórias que eu quero contar.

