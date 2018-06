Maria Coroada, líder da seita da Granja do Tedo

Ela descasou e casou, a si própria, a seus pais e a outros. Mudou o sexo a irmãs e filhas, batizou e rebatizou. Dizia-se o novo Messias, a terceira Eva, a Maria incumbida por Cristo de completar a obra de Deus na Terra. E celebrava cerimónias sentada num trono, vestida de branco, levando mais de uma centena de pessoas a acreditar que vinha aí o fim do mundo, mas antes apareceria o rei D. Sebastião.

Maria das Neves Custódio nasceu em 1816, na Granja do Tedo, filha do mestre-régio José Custódio, que nomeou Pai Eterno da seita, e de Cristina Gaspar, por si feita segunda Eva. Como Maria Coroada, reinou durante sete anos, transmitindo aos devotos a experiência da ida ao céu, à morada das almas e do Criador, de ver o fogo do purgatório ateado em sete camas e um cardeal de mitra na cabeça a lançar fogo pelas veias.

