Governo prometeu reembolsos rápidos de IRS. E cumpriu

“Os reembolsos estão a ser muito rápidos, tal como tinha sido prometido pelo Governo.” Quem o diz é Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, a quem o Expresso pediu um balanço sobre a campanha deste ano de entrega das declarações de IRS.

Nuno Pires, do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, aponta no mesmo sentido: “Os reembolsos estão a sair nos prazos anunciados pelo Governo”, ou seja, até 12 dias no caso das declarações automáticas do imposto e até 23 dias considerando todas as declarações. E, recorde-se, o IRS Automático - em que é preciso apenas confirmar a declaração já preenchida pela Autoridade Tributária (AT) - deve este ano abranger cerca de 60% dos contribuintes.

